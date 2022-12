Logan Charlier ne fait pas que dépanner chez les Sang et Or

En effet, à l’heure actuelle, nous sommes à la mi-saison, peut-être au moment le plus dur car certains ont la tête en dehors du football. Mais il n’en est rien pour le jeune ailier des Sang et Or. Alors que dix-sept rencontres viennent d’être disputées, le numéro 24 braivois, s’en va cueillir deux roses supplémentaires lors du passage des Templiers, rue de Brivioulle. Buteur après seulement deux minutes de jeu, il débloque la situation rapidement en mettant son équipe à l’abri et en portant son compteur à treize buts. Sera-t-il capable de continuer sur cette forme olympique ? "J’aimerais bien atteindre la barre des vingt buts inscrits, avoue le goleador. Le coach et les équipiers me mettent en confiance, que demander de plus ? "