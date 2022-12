Karaté : Thomas Renard et Mathis Caruso mènent la Belgique à l’argent européen par équipes

Et c’est peu de le dire puisque Mathis Caruso n’en est qu’à ses débuts chez les "grands", lui qui vient de fêter ses 21 ans. "Et on fait forcément face à des adversaires avec plus d’expérience, reconnaît-il. Certains gabarits sont impressionnants. Mais je me suis dit que je pouvais faire de belles choses. J’ai juste un petit travail mental à faire. "

Un petit blocage qui lui a certainement coûté un beau parcours en individuel puisqu’il s’est arrêté au premier tour, battu à la décision par un représentant du Portugal… pays qui a également défait nos Belges en finale par équipes. "J’étais un peu déçu car ce combat était à ma portée, insiste Mathis Caruso. Mais j’ai mis du temps à me mettre dedans et à comprendre que je pouvais gagner. Je me laisse vite impressionner pour rien. Il faut que j’arrive à mieux me préparer mentalement. En équipe, c’est différent car nous sommes tous transcendés. Il y avait une ambiance assez énorme dans la salle et ça donnait la chair de poule. Je dois apprendre à être le même en individuel qu’en équipe. " Le dur apprentissage, sans doute, du monde des seniors. Mais au vu de ce qu’il montre ses derniers temps, Mathis Caruso a encore de belles années devant lui.