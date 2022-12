Ce dimanche, c’est le médian flandrien qui s’est chargé d’amener un surplus de qualité pour offrir les trois points à Liège. “Je me suis bien senti”, s’est-il contenté de commenter. Une belle leçon de modestie car Yannick Reuten mérite assurément le titre d’homme du match.

Sur l’ouverture du score, il a délivré une magnifique passe en profondeur de trente mètres pour trouver Mouhli sur le flanc gauche. Il se chargeait d’inscrire le deuxième but lui-même, en reprenant de la tête un corner de D’Ostilio. "Le tout premier de la tête depuis le début de ma carrière. Je n’ai même pas vu le ballon arriver", souriait-il. Il était encore décisif pour mettre définitivement ses couleurs à l’abri en récupérant le ballon au milieu de terrain avant de lancer parfaitement Gendebien en profondeur.

Jamais, Yannick Reuten n’a essayé de se mettre en avant durant son interview. Est-ce le signe du nouveau Liège ? Le plus important, cela reste le collectif à ses yeux. "Cette série de sept matches sans défaite est vraiment géniale. On sent qu’il se passe quelque chose dans ce groupe. Nous faisons preuve de plus de régularité que l’an passé grâce, notamment, aux joueurs qui sortent du banc et amènent leur fraîcheur. Il faut continuer sur cette lancée."

Pour cela, Liège a été capable de changer son style de jeu, en laissant la possession aux Francs Borains, très séduisants sur le plan technique, pour faire mal en contre. Un choix décisif, tant les Liégeois n’ont pas été mis en difficulté en seconde période. "C’était sans doute le match le plus difficile à domicile cette saison, confirmait Gaëtan Englebert. Il y a une très bonne ambiance et de la mentalité dans ce groupe. Je retrouve cet état d’esprit chez tous les joueurs, qu’ils soient titulaires ou réservistes."

Dans ces conditions, il est difficile de ne pas imaginer Liège finir dans le Top 3… "Nous sommes plus forts que la saison dernière. Il faut croire en nous, mais il faut rester aussi consistant jusqu’en mai", termine Yannick Reuten.

RFC Liège : Debaty, Van Den Ackerveken (60e Prud’homme), Lambot, Bustin, D’Ostilio, Loemba (88e Panepinto), Merlen, Reuten (88e Besson), Mouhli (77e Gendebien), Mputu (46e Mouchamps), Perbet.

Francs Borains : Saussez, Deschryver, Boulenger, Mohamed, Lauwrensens, De Oliveira (76e Caufriez), Itrak, Chaabi, Laurent (87e Grisez), Lavie, Chevalier.

Arbitre : M.Soors.

Avertissements : Itrak, Lauwrensens.

Les buts : 22e Mouhli (1-0), 42e Chevalier (1-1), 70e Reuten (2-1), 83e Gendebien (3-1).