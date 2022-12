Handball - Une victoire et Amay serait relancé

Et pourtant, les résultats de ce week-end ont remis en selle les Noirs après la défaite de l'Union Beyne chez l'avant-dernier Pelt, et celle de Saint-Trond face à Montegnée. Toujours à quatre points de ces deux équipes, mais avec deux rencontres en moins, tout est encore faisable pour les Amaytois. "On avait déjà dit que, dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde, nous avait signalé Mollatte au lendemain de la défaite à Sprimont. Rien n'est définitif tant qu'on peut y croire mathématiquement. On a deux matchs de retard, on les joue chez nous. Ce sera très compliqué, on devra vraiment se montrer tous en même temps avec la hargne et jusqu'au bout."

Le jusqu’au-boutisme, c'est justement ce qui a manqué à l'aller contre Lebbeke. Menant de cinq buts contre l'actuel leader, les Noirs avaient gaspillé pas moins de quatre penaltys et perdu leur sang-froid au mauvais moment en prenant des exclusions temporaires, ce qui avait relancé les Flandriens.

Pour le coach Herbillon, qui a eu deux semaines pour préparer la rencontre, rien de particulier à signaler. Tous sont conscients que la victoire se jouera avant tout avec un mental de gagnant et une constance dans le jeu. Concernant le noyau, seul le Luxembourgeois Rischette, blessé à la main avec l'équipe universitaire de Louvain, sera indisponible.