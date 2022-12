Arnaud Gillard (Fize) : « C’est inexplicable »

Que se passe-t-il exactement ? Le cadre fizois n’a pas vraiment d’explication. "Non, sincèrement, je n’en sais rien et comme tout le monde, je ne comprends pas bien, assure-t-il. On n’est pas bien en place tactiquement. Physiquement, on souffre et on n’est pas capable de faire ce que l’adversaire fait avec des tas de courses dans tous les sens. Il manque du dash, de l’organisation et d’un peu de tout. Est-ce la responsabilité du coach ? Alors, là, pas du tout. Olivier Parmentier fait ce qu’il peut. Chaque semaine, il doit aligner 2 ou 3, voire 4 joueurs différents dans le onze. Il ne sait pas faire grand-chose. On va devoir se serrer les coudes dans les prochaines semaines et se refaire une mini préparation pendant la trêve. C’est pénible. Je n’ai jamais connu ça à Fize et ça fait mal."