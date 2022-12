Football - P2A : Une maturité qui a fini par s’essouffler pour Waremme B

Une réelle capacité de gestion qui va finalement tourner court. "Dès que nous avons été punis par Verlaine B, tout s’est arrêté. Absence totale de réaction" pestait l’entraîneur hesbignon. Et alors qu’ils semblaient parfois supérieurs physiquement quelques minutes plus tôt, les visiteurs ont commencé à perdre leurs duels et à peiner à gérer la verticalité du jeu verlainois. Comme si les jeunes Wawas avaient terriblement vieilli en une rencontre pour finalement terminer sur les rotules. "Mais ils ont voulu bien faire et il faudra se servir de cette première période pour la suite" concluait, positivement, Romain Paquet.