Football - P1: Florian Zarnowski a reçu sa chance suite à la blessure de Houart

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est bien connu. Dès lors a-t-on vu monter au jeu le jeune portier remplaçant. Un certain Zarnowski, Florian de son prénom, le fils de Walther. "Bien sûr que l'on me compare souvent à mon père qui est entraîneur des gardiens ici à Faimes. Il est très connu. Mais personnellement, je préfère que l'on me juge sur mon prénom."

Monté au jeu alors que le marquoir indiquait 0-2 et que les Faimois étaient acculés, Florian n'était pas dans des conditions optimales. "C'est toujours compliqué de rentrer dans un tel match, mais je suis là pour ça. J'ai essayé de faire de mon mieux. D'ailleurs, sur la première occasion adverse, à froid, je suis sauvé par mon poteau. Quelle chance ! Faimes cherchait une doublure à Houart et Verlaine ne me proposait rien de concret malgré plusieurs matchs corrects disputés en P2 l'an dernier. Du coup, ici, je peux jouer le samedi avec les U21 et être sur le banc le dimanche, quand je ne vais pas dépanner en P4."

Le débriefing avec le paternel devrait bien se passer, car Florian s'est bien défendu. "Mon père est souvent très juste dans ses analyses. D'ailleurs, nous sommes généralement du même avis."