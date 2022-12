Des premiers pas presque Glorieux à l’échelon national

Ou bien, est-ce parce que celui qui peut également évoluer un cran plus haut s’est bien adapté et a peut-être de l’avenir avec la D2. "Je m’entraînerai avec eux ce mardi soir mais, pour le reste, je n’en sais pas plus. Je prends ce qu’on me donne et je ne revendique absolument rien, tempère le Hesbignon. Je vis pour le foot, je suis un véritable passionné qui cherche à aller le plus haut possible. Mais, je sais également que je n’ai encore rien prouvé et que ce n’est pas en un match qu’on peut décréter avoir le niveau pour être dans ce noyau." Une maturité dans le propos qui illustre à merveille la qualité de formation à Waremme et surtout l’importance d’une seconde équipe qui ne cesse de fournir des éléments à sa grande sœur. Et si l’heure de Glorieux est venue, d’autres attendent encore.