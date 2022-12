Des détails nandrinois qui pèsent finalement lourd dans la balance

Même si gagner contre Braives est du bonus pour les Templiers, ils n’avaient pas non plus toutes les chances de leur côté. " Le mérite de cette victoire revient amplement à Braives , explique d’emblée Pierre Sougnez. Mais on aurait pu les déstabiliser. On remarque d’ailleurs que sur notre but, ils étaient déjà en train de se rejeter la faute l’un l’autre. On se dit alors qu’il ne fallait pas grand-chose pour qu’ils sortent de leur match et leur confort." Puis, il y a ce couac… en seconde période, où on voit s’écrouler Matthieu Delbouille après un énième arrêt en plongeant dans les pieds d’un attaquant braivois. " Déjà à la pause, il nous avait signalé avoir une gêne au mollet , commente l’entraîneur condrusien. J’espère rien de grave. Sans lui, ce sera une tout autre équipe. "