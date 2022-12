Crisnée assure l’essentiel

Sans être brillant, Crisnée a empoché les trois points et c’est bien là l’essentiel. Privé de quelques joueurs, Philippe Florkin a dû bricoler et a fait sortir de sa retraite… le neo-retraité Romain Kremer en compagnie de son frère. "Il y avait sur le banc au moins 80 années d’expérience… et 80 kg de trop, rigole Philippe Florkin. Après, la victoire reste méritée et logique même si Villers est une tout autre équipe que par rapport au match aller. Nous avons fait la différence et eux n’ont eu qu’une possibilité en fin de rencontre. "