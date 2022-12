Mais là, depuis quelques matches, son association avec Pizzinato dans l’axe défensif semble faire merveille. "J’ai été contrarié par une blessure au mollet au début de saison, c’est seulement depuis cinq journées que je suis titulaire", explique celui qui, à 28 ans, découvre un autre club qu’Amay où il a toujours évolué. "Avec cinq saisons en P1 sous la houlette de Philippe Gustin qui me connaît donc très bien", poursuit ce grand (199 cm) défenseur qui revit donc chez le voisin après une saison en demi-teinte à la Gravière. "La saison dernière a été compliquée et quand l’offre de Jehay est arrivée je me suis dit que c’était le moment de découvrir autre chose."

Et le citoyen amaytois ne le regrette pas. "Le coach m’avait dit qu’on aurait une bonne équipe pour jouer le milieu de classement et il s’avère que nous jouons les premiers rôles. Personnellement je me sens vraiment bien dans ce noyau où l’ambiance est au top. À vrai dire, je n’ai jamais douté de mes qualités. De plus, avec"Pizzi"j’ai l’impression qu’on forme le duo parfait. À nous deux on tient la baraque derrière." Qu’Audric soit performant derrière, personne n’en doutait, mais il est aussi précieux lorsqu’il s’avance dans le rectangle adverse sur balles arrêtées. "J’ai scoré une fois à Momalle et ce dimanche à Huy il s’en est fallu de peu. Je me demande encore comment le gardien a repoussé la fusée partie de mon front."

On le voit, le numéro 4 est bien dans ses crampons et c’est aussi à son coach qu’il le doit. "C’est un joueur solide qui a une bonne relance et de la vitesse. Comme Bodart il semble nonchalant mais ce sont des pieuvres difficiles à contourner. On a beaucoup travaillé tactiquement même avec l’appui vidéo pour en arriver là", ponctue Philippe Gustin qui a eu le nez fin en recrutant du côté d’Amay.