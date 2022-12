Waremme garde le cap en écartant Haneffe B

Ratant énormément dans la raquette, Haneffe allait progressivement rentrer dans son match. Pour répliquer à une Ory bien en place (13-5), Colon (toujours masqués) et Jamar sonnaient la charge alors que, derrière, la montée au jeu de Schalenbourg faisait du bien (13-9). Après un temps mort local aboutissant à un 5-0, c’est Sabine Herben qui ramenait ses filles sur le banc pour tenter de trouver plus de dynamisme. Demande reçue par Jamar et Colon signant un 0-7 et semblant indiquer que les Templières allaient prendre le contrôle au moment où le marquoir passait à 25-23 sur une bombe de Lemaitre d’autant que les rotations réduites apportaient clairement un plus.

Mais non ! Waremme repartait de plus belle avec Louis, Bisschop puis Belli punissant directement le passage en zone des visiteuses. Multipliant les pertes de balle, Haneffe passait à la limite de la correctionnelle mais limitait la casse à la pause: 37-30. Sur le quart, Waremme n’avait pas fait la moindre faute et les Templières devaient se montrer plus incisives. Pourtant, tout débutait mal avec un malaise de Sauveur durant la pause ne laissant plus les visiteurs qu’à 6 alors que les locales reprenaient en force avec un 7-0 impressionnant. "J’ai alors cru que le match était joué et que l’adversaire ne se relèvera pas vu tous les coups du sort auquel il devait faire face", nous avouait la coach François.

Mais Sabine Herben trouvait les mots pour relancer ses Templières. Restées 4 minutes sans marquer, les visiteuses s’appuyaient sur Colon prendre les choses en main. Avec ses 6 points, l’Haneffoise ramenait les siennes alors que la bombe de Decraecker réduisait l’écart à 47-44. Un premier coup de chaud éteint par Withofs dont les trois points à la planche faisait du bien en vue de la fin du 3e quart (54-47).

Mais ce n’était que partie remise, Decraecker lui rendant directement la pareille pour lancer une fin de match stressante. Dotrenge convertissait un rebond offensif et rentrait le bonus avant de devoir sortir sur crampes, empêchant toute rotation haneffoise. Pas de quoi arrêter Jamar puis Colon qui ramenaient les locales à 58-58 à trois minutes de la fin.

Tout restait donc possible. Alors qu’Ory mettait deux tirs précieux, Haneffe ratait 4 lancers consécutifs. Une aubaine pour Hertay qui, elle ne tremblait pas pour relancer une ultime fois les Wawas vers la victoire.

En quart de finale, ce sera la colossale équipe d’Aubel, tombeuses des Wawas lors de leur dernière finale dans la compétition.

QT : 18-16, 14-14 (37-30), 17-17 (54-47), 12-15.

WAREMME : Sauvage 6, Lecocq 2, Hertay 15, Bisschop 11, Belli 8, Henrard 2, Louis 2, Withofs 4, Ory 12.

HANEFFE : Schalenbourg 0, Sauveur 4, Jamar 20, Colon 14, Lemaitre 4, Dotrenge 11, Decraecker 9.