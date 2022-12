Waremme a pourtant mené 1-2 à Rebecq…

Un retour aux vestiaires durant lequel les Rebecquois auront certainement dû prendre froid, puisqu’en l’espace d’à peine quinze minutes en seconde période, et deux buts de Gueye, les hommes de Luigi Nasca se retrouvaient menés. Après un moment de flottement dans les rangs Rouge et Blanc, les Rebecquois réagiront, grâce notamment à un Moussa Traore des grands soirs, qui plantera deux nouvelles roses, et qui permettra à son équipe de l’emporter. Une deuxième victoire consécutive à domicile qui soulageait Luigi Nasca l’issue de la rencontre. "Warnant et Meux avaient déjà été secoués par Waremme, on savait donc à quoi s’attendre et cela s’est vérifié. On pensait avoir la réussite de notre côté, avec ce pénalty manqué, mais il s’est avéré que la rencontre ne fut pas si simple que cela. On a eu un moment difficile à gérer après la mi-temps, mais je dois féliciter mes joueurs d’y avoir cru jusqu’au bout et d’avoir été chercher la victoire avec cette force de caractère dont je n’ai jamais douté."

Arbitre: A. Jacoby

Cartes jaunes: Traore, Delsanne, Piret, Depotbecker, Lucania, Laruelle, Dichiara, Angiulli, Cheriet, Lapierre.

Buts: Traore (1-0, 30'), Gueye (1-1, 49' et 1-2, 57'), Traore (2-2, 65' et 3-2, 81')

REBECQ: Vandermeulen, Depotbecker (87' Contino), Cordaro, Piret, Lufimbu, Demolie, Kouame, Traore, Delsanne (85' Devel), Camargo, Bagayako (29' Henri).

WAREMME: Lemire, Lucania (82' Amou Djaba), Bourard (73' Charef), Deflandre (83' Étienne), Laruelle, Gueye (90' Scalais), Dichiara, Angiulli, Cheriet, Lapierre, Glorieux.