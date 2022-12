Wanze/Bas-Oha s’impose en réel patron

Puis, contre le cours de jeu, les locaux vont ouvrir le score. Profitant d’un mauvais dégagement de Thomas Debante, le goleador local n’en demandait pas tant pour placer le cuir dans le but vide et mettre les siens sur les rails (1-0).

Dès lors, il n’y en a plus eu que pour Wanze/Bas-Oha ou presque, les Grivegnéens ayant pris un réel coup derrière la tête. Et si le score était toujours de 1-0 au moment de rentrer aux vestiaires, le début de la seconde période va réduire à néant tous les espoirs des visiteirs. En cinq minutes à peine, Wanze/Bas-Oha va faire le break. Tout d’abord, via un penalty de Neerdael après une faute de Debante sur Bisconti (2-0). Ensuite, via une rose de Moulin dans son style caractéristique bien en puissance (3-0).

Le score acquis, la dernière demi-heure baisse en intensité et est plus pauvre en occasions. L’UCE manque tout de même de réduire l’écart mais la tête de Dabeye est repoussée à même la ligne par Adam, avant que Henrotte ne sorte un double arrêt salvateur. Et à un quart d’heure du terme, Bisconti, merveilleusement servi par Neerdael, va également participer à la fête en plaçant entre les jambes de Debante (4-0).

Wanze/Bas-Oha s’offre ainsi un douzième succès cette saison et conforte sa première place. Une position de leader que les gars de Jean-Yves Mercenier tenteront de conserver la semaine prochaine à Malmedy. Un succès et ils passeront les fêtes au sommet de l’élite provinciale !

Arbitre: Dominique Lousberg, assisté de Geoffrey Dehalleux et Dominique Klemczak.

Cartes jaunes: Olivier, Bisconti, Grava, Moureaux.

Buts: Neerdael (1-0, 26e ; 2-0 sur pen, 49e), Moulin (3-0, 55e), Bisconti (4-0, 76e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Mottet, Pessotto, Beaujean (65e Moureaux), Denorme, Moulin (79e Rasquin), Carraro (73e Goosse), Bisconti, Adam (73e Crupi), Neerdael.

UCE LIEGE: Debante, Grava, Dabeye, Kisoka, Olivier, Cherif (61er Thirion), Mazouze, Haydan, Bemelmans (73e Afkir), Nkaku, Landu.