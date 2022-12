Viré de Faimes, Marler « n’en veut à personne »

L’information était restée intra muros chez les Etoilés, mais les Faimois le savaient: s’ils ne gagnaient pas face à Elsaute, leur coach Bertrand Marler risquait de ne pas survivre au week-end. Ce nouveau revers, le 8e en 17 matchs cette saison, aura été celui de trop pour Marler, licencié sur l’autel des résultats. "On s’était mis un ultimatum avec un 5 ou 6/9 points avant la trêve, avoue Nico Rombouts, le président faimois. On a pris la décision d’un commun accord avec les larmes dans les yeux. Bertrand a fait du bon boulot chez nous, c’est inévitable mais il fallait provoquer un électrochoc. On est tous fautifs mais Faimes doit rester en P1… On va tout faire pour… Je vous le promets…"