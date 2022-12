Verlaine donne une belle leçon d’efficacité

D’entrée de jeu, avec la descente, les Loups rôdaient fréquemment aux alentours des seize mètres de Dengis. Mais heureusement pour les locaux, la touche finale faisait défaut. Comme lorsque N’Zi, trop lymphatique, devant Dengis avait le dernier geste trop mou. Ba, sur la droite, rencontrait aussi toute la vigilance du dernier rempart hesbignon. Et les Taureaux, eux, qui faisaient-ils ? À quoi pensaient-ils ? Ils étaient parfaitement regroupés dans leur moitié de terrain et attendaient le contre judicieux pour saigner leurs adversaires. Malgré quelques tentatives avortées, à l’approche de la demi-heure, ils affichaient plus de détermination offensive surtout sous l’impulsion de Gosselain et de Doyen qui amenaient de la vitesse sur le flanc gauche. Et de fait, sur une sortie approximative de Cremers sur la gauche de son rectangle, Cubedo récupérait le cuir et le cédait au goléador local, Jamar qui ne se faisait pas prier (1-0). Dans la foulée, Ramadani servait aussi idéalement Jamar qui doublait la mise de la gauche, encore (2-0). Juste avant la pause, Doyen qui s’était échappé, loupait le KO en plaçait le cuir juste à côté du montant.

Après des citrons amers, les Noirs du Centre repartaient à l’offensive avec leurs deux changements à la mi-temps pour tenter de revenir au score. Mais les Verts quadrillaient toujours aussi bien leur jardin. Et ne lâchaient rien. Sur un corner de Barry, la reprise instantanée de Gilsoul survolait le but. Cremers sortait aussi le geste salvateur sur un essai de cubedo. Sur un corner en deux temps, Gilsoul trouvait dans le rectangle la tête de Debra qui remettait en retrait pour Ramadani. Celui-ci crucifiait les Louviérois (3-0). Les Hesbignons venaient de justifier amplement leur deuxième place sur le podium suite à un match intelligent et discipliné.

Arbitre: Ayryan Arcoly.

Cartes jaunes: Doyen, Barry ; Lema.

Carte rouge: Ouattara (2e carte jaune, 89e).

Buts: Jamar (1-0, 37e), Jamar (2-0, 42e), Ramadani (3-0, 66e).

VERLAINE: Dengis, Limbourg, Doyen (82e Constant), Gilsoul, Ramadani (77e Mievis), Cubedo (80e Van Hove), Dago, Barry, Jamar (85e Chubaka), Gosselain.

LA LOUVIERE CENTRE: Cremers, Luhaka, N’ZI, Ba, Zenadji, Kasri, Kadamy (46e Ouattara), Lubaki (46e Lema), Ousmail (68e Hakimi), Nsunga, Salem-Ngabou.