Verlaine B se libère et gagne enfin

Pourtant, bien avant ça, ce sont les visiteurs qui rentrent le mieux dans la partie. La possession de balle est clairement à l’avantage de Waremmiens qui multiplient les combinaisons au sol. Malheureusement pour Scalais et consorts, les occasions ne suivent pas. Ou du moins pas assez. Gauthier a beau anticiper une mauvaise passe de la défense locale, sa frappe en un temps manque de précision. À force de manquer leurs derniers gestes, les Wawas se découvrent un peu et permettent à Constant et Tchmadjou de tenter leur chance de loin. Sans réussite néanmoins. Concentrés, les Rouges reprennent leur marche en avant sans pour autant trouver la faille.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre évolue quelque peu. Et, contrairement à leurs adversaires, les Verlainois ne vont pas manquer de concrétiser leur domination. Chubaka place les siens aux commandes d’une frappe limpide. Le ciel verlainois semble tomber sur la tête de visiteurs qui ne s’en relèveront pas. Sans être flamboyants, les Taureaux prennent le dessus. Tchamdjou double la mise avant d’être imité par son coéquipier de D2, Miévis. Le flanc gauche, très impliqué aujourd’hui, transforme un coup franc que Blavier ne peut qu’effleurer.

Le score n’évoluera plus et Verlaine B tient sa victoire tant attendue. Et si les visités ne la méritaient peut-être pas, c’est une juste récompense pour toutes les fois où ils auraient dû engranger ces précieuses unités.

Arbitre: Cédric Drogmans.

Cartes jaunes: Franchina, Gauthier.

Buts: Chubaka (1-0, 51e), Tchamdjou (2-0, 63e), Mievis (3-0, 75e).

VERLAINE B: Bernard, Grommen, Evrard, R.Bellefroid (80e Khulelidze), B.Bellefroid, Tchamdjou, Constant (85e H.Parla), Franchina, Chubaka (89e Nzey), Mievis (89e T.Parla), Weijnjes.

WAREMME B: Blavier, Winkelmann, Koener (65e Debout), Scalais, Touri (70e Elkaas), Gauthier, Denooz, Palermo, Degembe, Baronheid (46e Desmedt), Iken (70e Alardin).