La première action du match est à mettre à l’initiative des locaux. À la 4e minute, Gueye reprend du pied un centre venu de la droite, sans parvenir à conclure. Mais il n’avait pas à nourrir de regrets, l’arbitre assistant avait en effet levé son drapeau. Quelques minutes plus tard, le même Gueye se retrouve seul face à Ugo Desille, suite à une bonne passe de Boulhal, mais n’arrivait pas à tromper le portier sérésien.

Gueye, encore et toujours lui, se retrouve encore en position de marquer à la 23e et à la 29e, sans plus de réussite. Mais ce n’est que partie remise. En effet, quelques minutes plus tard, l’attaquant stockali réceptionne un centre à hauteur du petit rectangle. Complètement oublié par la défense sérésienne, il n’a aucun mal à planter le premier but de l’après-midi. 1-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, D’Asaro croit égaliser. Mais c’était sans compter l’intervention de Monsieur Gabriel, qui avait vu une faute d’un Sérésien et a donc annulé le goal. Une décision qui n’a que peu goûté Luis Cabral. "Où voyez-vous une faute ? Le goal était clean", pestait-il à la fin du match.

Et à la 66e, c’est le coup de massue pour les Sérésiens. Bernier reprend un centre de Boumedienne et trompe Desille sans grande difficulté. 2-0, a priori de quoi passer une fin de match tranquille. Mais ce ne fut bien entendu pas le cas. Les visiteurs, n’ayant plus besoin de se poser de questions, décident de jouer le coup à fond. Et ça finit par payer. À la 81e, Rayane fait tomber Nicolaÿ dans le rectangle. Monsieur Gabriel n’hésite pas et désigne le point de penalty. Penalty qui fut tranquillement marqué par Perrey. En fin de match, les visiteurs tentent d’égaliser mais n’arrivent pas à tromper Alfiieri. Du côté de Stockay, on enregistre une quatrième victoire d’affilée. 12 sur 12, le compte est bon.

Arbitre : Julien Gabriel, assisté de Franck Tanko et Denis Jacob.

Cartes jaunes : Ronveaux, Cabral, Lukebadio, Serwy, Stasse.

Buts : Gueye (1-0, 35e), Bernier (2-0, 66e), Perrey (2-1 sur pen, 81e).

STOCKAY : Alfieri, Rayane, Niankou, Boumediane (78e Ozer), Bernier, Jurdan, Pannier (73e Libert), Kotchkarov, Gueye (90e Diallo), Boulhal (90e Maglio), Ronvaux.

SERAING B : Desille, Serwy (68e Di Crescenzo), Perrey, Stasse, Lukebadio, Ipupa Ebamba, D’Asaro, Renier, Solheid, Lawson, Miceli (68e Nicolay).