Rebecq-Waremme : 3-2

Belle résistance de Waremme qui a même mené 1-2 à Rebecq. Mais dix minutes avant la fin, Rebecq est repassé devant.

Buts: Traore (1-0, 30'), Gueye (1-1, 49' et 1-2, 57'), Traore (2-2, 65' et 3-2, 81')

Stockay-Seraing : 2-1

Bonne victoire de Stockay face à Seraing B. Alors que les Hesbignons peinaient à déployer leur jeu, Moussa Gueye débloque la marque à la 35e. Les Seresiens abordent la 2e mi-temps avec de bonnes intentions, mais se faisaient punir par Bernier à la 66e. Et malgré un penalty converti Sonney Perrey, ils n’arriveront pas égaliser. Score final: 2-1.

Warnant-Ganshoren : 2-2

Match compliqué pour Warnant qui ne parvenait pas à développer son jeu face à une équipe de Ganshoren bien en place. Sur un corner, Nendaka ouvrait la marque 0 1 22e. Millet doublait la mise 0 2 26e.

En seconde période, les Verts reprenaient pied au plancher. Scevenels sur un corner 1 2. Ensuite, Biscotti rétablissait l’égalité 2 2 53e. Au final, le score de parité était logique.

Binche-Solières : 3-1

Nouvelle défaite de Solières cette fois battu à Binche. Les Soliérois ont pris trois buts avant de sauver l’honneur par Peisson dans les dernières minutes.

Hamoir-Acren : 2-1

Hamoir a enfin brisé la spirale en l’emportant meritoirement sur le fil après s’être un peu fait peur en seconde période quand Acren est revenu dans le parcours. Buts: Lafalize (1-0, 55e), Houze (1-1, 72e), Yilmaz (2-1, 99e)

Division 3

Huy-Sprimont 4-2

Huy aura tremblé jusqu’au bout de la rencontre face à de valeureux Sprimontois réduits à 10 dès avant le repos et ce fut incontestablement le tournant du match.

Buts: Ngieme (0-1, 20e); Raia (1-1 40e); Papalino (2-1, 56e); Obaker (3-2, 83e); Cokgezen (3-2 89e); Francis (4-2, 90e).

Provinciale 1

Hannut-Malmedy : 3-0

Dans le match les opposant à Malmundaria, les Hannutois ont bien réagi après 3 défaites de rang. Ils s’imposent largement 3-0 avec un doublé de Stefano Henrot et un but en fin de match de Cossalter.

Wanze/Bas-Oha-UCE Liège : 4-0

Bousculés par l’envie de l’UCE Liège en début de match, les Mosans ont profité d’une erreur de Debante peu avant la demi-heure pour ouvrir le score via Neerdael. Après cela, les hommes de Mercenier se sont comportés en vrai leader de cette P1 et ont encaissé les buts en deuxième mi-temps. Une nouvelle victoire probante pour Moulin et compagnie.

Buts: Neerdael (1-0, 26e et 2-0 sur pen, 49e), Moulin (3-0, 55e), Bisconti (4-0, 76e)

Faimes-Elsaute : 1-3

Après un round d’observation, Elsaute a enclenché la vitesse supérieure. Même si les visiteurs n’ont pas trouvé l’ouverture en première période, ils ont vite concrétisé leurs premières occasions après la pause. Petitpré a sauvé l’honneur pour Faimes en fin de rencontre. Mais Elsaute, supérieur dans tous les secteurs, mérite sa victoire, même si Faimes s’est réveillé en fin de rencontre.

Buts: Campo (0-1, 48e), Dirix (0-2, 51e), D’Affnay (0-3, 76e), Petitpré (1-3, 82e)

Eupen-Fize : 3-0

Grosse gifle pour Fize à Eupen. Les Fizois s’enfoncent au classement.

Hombourg-Geer : 2-1

Courte défaite de Geer qui, via Docquier, menait pourtant 0-1. Mais les Germanophones se sont rebiffés et ont planté deux buts… dans les 5 dernières minutes…

Provinciale 2A

Huy B-Jehay 1-2

Première période animée avec des situations de but des deux côtés. Huy déflore la marque mais Jehay rétablit l’égalité juste avant la pause. En deuxième période Jehay passe devant sur un coup-franc dévié qui surprend Bahar. Le score n’évoluera plus.

Buts : Boussard (1-0, 27e), Di Miceli (1-1, 42e), David (1-2, 49e).

Verlaine B-Waremme B : 3-0

Pourtant dominés en première période, les locaux signent (enfin) leur première victoire de la saison. C’est physiquement que les Taureaux ont émergé face à des Wawas qui ont fini par s’éteindre.

Buts: Chubaka (1-0, 51e), Tchamdjou (2-0, 65e) Mievis (3-0, 75e)

Braives-Templiers Nandrin : 5-1

Braives continue son petit bonhomme de chemin en assurant sa place parmi les meilleures équipes de deuxième provinciale. Charlier par deux fois, suivi de Bawin parviennent à mettre à l’abri les hommes de Joffray Hella. Ces derniers qui en plantent deux de plus et ce sans grande difficulté.

Buts: Charlier (1-0 et 2-0, 3e et 34e), Morsat (2-1, 36e), Bawin (3-1, 42e), Dokens (4-1, 51e) et Mazuy (5-1, 76e).

Provinciale 3A

Couthuin- Vyle-Tharoul : 3-2

Dans une rencontre outrageusement dominée par les locaux, les hommes de Stephane De Munck ont marqué le coup grâce à un excellent Colon. Une victoire importantissime en vue du tour final.

Buts: Colon (1-0, 54e), Jans (2-0, 63e), Perez (2-1, 74e). Colon (3-1, 83e), Forêt csc (3-2, 84e).

Provinciale 4A

Engis - Hannut B: 4-3

Fin de match de a suspense entre Engis et Hannut B. Les Engissois ont arraché la victoire à la dernière seconde après une erreur dans l’arrière-garde hannutoise. Un succès qui permet à Engis de se rapprocher du Top 5.

Buts : Moulin (1-0), Mentese (1-1), Pantot (1-2), De Winne (2-2), Gysens (3-2), Père (3-3), Piedboeuf (4-3).