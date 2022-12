Tout en gestion et expérience, Braives déroule

Par la suite, après un moment de flottement où les hommes de Joffray Hella contrôlent le ballon au milieu de terrain tout en coulissant de gauche à droite, ils parviennent, dans le troisième quart d’heure à doubler leur compteur et il en va de même pour Charlier (2-0).

Si le froid est tel qu’il frigorifie les joueurs, Morsat s‘empresse de réchauffer les siens et d’entrouvrir la porte à une possible égalisation (2-1) que Bawin se dépêche de calmer. D’une célébration, ce dernier, pouce en bouche et ballon sous la vareuse, dédiant son but à son futur fils (3-1). "Je vis un rêve éveillé ", sourit, ému, le capitaine braivois.

Alors que la première période rime avec gestion, expérience et réalisme, au retour des vestiaires, les Sang et Or remettent le couvert et continuent sur leur lancée.

Dokens, arpentant son côté depuis sa défense jusqu’au rectangle adverse, peut également participer à la fête (4-1).

Bien entré au jeu, Mazuy, après seulement quatre minutes de jeu, clôture les échanges et coupe définitivement toute envie nandrinoise.

Malgré la présence d’un remarquable Delbouille dans les cages visiteuses, le dernier rempart des Rouges ayant su, durant toute la rencontre, tenir la baraque, même si le score semble lourd. En sortant des arrêts importants, il a tout de même permis de limiter la casse à ses couleurs.

Arbitre: Benoît Castiau.

Buts: Charlier (1-0 et 2-0, 3e et 34e), Morsat (2-1, 36e), Bawin (3-1, 42e), Dokens (4-1, 51e), Mazuy (5-1, 76e).

BRAIVES: Dorval J., Baggio (68e Pirotte), Dorval L., Fernandez, Dokens, Fraccari (72e Di Rosa), Pire, Bawin (72e Vangerven), Ganci, Charlier, Preud’homme (72e Mazuy).

TEMPLIERS-N.: Delbouille, Gagliardi, Yerna, Luymoeyen, Minne (75e Dizier), Morsat, Depouhon (78e Rasir), Gillard, Dormal, Saglam (68e Demoulin), Henry.