Solières s’incline dans un bien triste match

C’est de manière très timide que les deux équipes entamaient les débats. Inutile de blâmer les visiteurs qui, très, trop déforcés n’avaient d’autres choix que de tenter de reculer l’échéance. Côté local, par contre, on attendait plus et mieux d’une formation manifestement en peine à faire le jeu. "C’est vrai que ce bloc bas nous a gênés aux entournures et qu’il a fallu que nous laissions un peu sortir nos adversaires pour enfin faire la différence", reconnaissait Jean-Louis D’Achille, le mentor des Lions.

Même les deux buts inscrits avant la pause n’arrivaient pas à réchauffer l’ambiance glaciale du stade binchois. C’est dire si la qualité de ce qui avait été présenté faisait défaut. Ballons passant au-dessus de l’entre-jeu, mauvaises passes, relances approximatives, le registre était complet. On attendait beaucoup de la seconde période… et on fut déçus tant le scénario se répétait. "Je plains sincèrement et m’excuse auprès des personnes qui ont dû payer pour vivre cette partie. Je retiendrai une chose de cet après-midi: le résultat et les trois points. On a juste à ce niveau rempli l’objectif que nous nous étions fixé. Pour le reste, il y a peu à dire de positif, chacun des adversaires ayant fait avec ses armes. Le débriefing du match, en ce qui me concerne, sera rapide et visera juste les cartons jaunes reçus et qui nous priverons de Brichant, Arslan et Louagé pour recevoir le leader la semaine prochaine ", concluait l’entraîneur binchois… lui aussi averti ce dimanche.

Arbitre : M. Braley.

Cartes jaunes: Brichant, Louagé.

Cartes rouges: 59e Monin (59e, directe), Arslan (69e, 2e jaune).

Buts : Scohy (1-0, 33e), Mba (2-0, 43e), Seggour (3-0, 78e), Peisson (3-1, 84e).

BINCHE: Vanbelle ; George (61e Frisanco), Michez, Brichant, Arslan ; Franquin, Louagé, Scohy (79e Losacco), Sampaoli ; Seggour, Mba (73e Diarra).

SOLIERES : Bairamjan ; Baumans, Peisson, Monin, Vancoppenolle ; Espeel, Bartholome (69e Elatlassi), Hanrez, Bouarfa (46e Bacanamwo) ; Lokando, Crahay.