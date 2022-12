Quatre joueurs arrivent en plus à Amay de la J.S. Liégeoise

En plus de celles déjà annoncées, quatre joueurs arrivent à Amay. Christophe Frédéric (ailier), Jonas Mertens (milieu), Shama Buana (attaquant) et Maarten Buana (défenseur central) arrivent au club. Pour Loïc Puits, ces arrivées tombent à pic. "Des arrivées qui motivent tout le monde. Tout le monde doit se battre pour sa place dans les onze voire même dans les quinze. Nous sommes une vingtaine aux entraînements et les séances sont bien plus intenses qu’il y a quelques semaines. C’est très encourageant pour la suite"