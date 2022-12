Les Engissois avaient l’intention de bien faire, mais se sont fait stopper par un arbitrage trop orienté. "Au fur et à mesure de la rencontre, mes joueurs perdaient leur motivation, peste Éric Velghe. Ils étaient plus réalistes en face, mais ça n’excuse pas ce comportement arbitral."

Patro Othée B 0 – Momalle B 5 (forfait)

Thier-à-Liège 3 – Oreye B 0

C’était la rencontre qu’il ne fallait pas louper dans le chef de Orétois afin de garder un petit écart entre ces deux formations. La suite nous dira que les Verts ont succombé aux assauts liégeois.

Limont B 2 – Cointe B 2

Une jolie prestation signée par les hommes de Fred Saint-Rémy face à une écurie du Top 5. "On a tenu plus que tête même, souligne l’entraineur limontois. Ils étaient déforcés en face, mais ça n’exclut pas le travail fourni pour mes joueurs. Nous avons réalisé un match plein. Nous savions que ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. L’entraîneur est également venu me signaler que nous méritions ce point." Un bon point donc pour Limont B.

Buts: Vanhaeren (1-0, 11e) et Mattiussi (2-0, 92e).