Pourtant bien dans leur rencontre, les Xhorisiens, s’emmêlent les pinceaux dans la zone dangeureuse et offrent trois points à Ocquier. "On menait 1-0, raconte Denis Philippart. Puis, des erreurs individuelles nous causent du tort… Nous leur donnons les trois points."

"Leur classement ne réflète pas leurs qualités, annonce, fair-play, André Gaziaux. C’est une très belle équipe."

Buts: Léonard (1-0, 15e), Chalant (2-0 et 30, 26e et 34e), Wilderiane (2-2, 58e) et Orban (2-3, 70e).

Fraiture Sp. B 0 – Remouchamps 0

"C’est un match qu’on aurait pu perdre il y a de ça trois mois, résume Pierre Dedry. Aujourd’hui, valeureusement, nous prenons un très bon point. Cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre."

Oneux 2 – Anthisnes 1

Deux penaltys refusés, une carte rouge non-donnée plus tard, Anthisnes se voit voler. "Je suis dégoûté du football, lance Alex Liebens après cette défaite. L’arbitrage scandaleux que nous avons subi ce dimanche a orienté l’issue de la rencontre."

But: Baltus R. (0-1, 36e).

Fraiture F.C. 5 – Clavier B 1

"Le manque d’entraînement et le résultat de cette rencontre concordent, souffle Sébastien Collard. Il est dès lors impossible de travailler les automatismes."

But: Pollain (4-1, 87e).

Modave 2 – Poulseur 3

Malgré avoir inscrit le premier but des siens Vilet ne parvient pas à offrir les trois points

Buts: Vilet (1-0, 26e) et Dodeigne (2-3, 78e).

Seraing Aht B 3 – Marchin 5

Les Marchinois ont engrangé trois nouveaux points face à Seraing Athlétique B. Marchin est toujours troisième.

Buts: Gielen (0-1, 10e et 0-2, 20e), Delizée (0-3, 55e et 0-4, 65e), Richet (3-5, 80e).

Templiers-N. B 10 – Hamoir B 0

En pleine maîtrise, les Templiers ont joué l’un de leurs plus beaux matchs. "Il y a eu une magnifique autogestion, note Julien Lannoy. Je suis fier de mes gars."

À Hamoir, on semble quelque peu déçu. "On ne peut rien revendiquer, résume Michaël Jourdan . Chapeau à Templiers."

Buts: Sauvage (4), Philippart De Foy (3), Wagner (2) et Van Laeken (1).