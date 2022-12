Avant cela, les Liégeois parfaitement lancés pour Mélon, l’ancien de Haneffe, avait imposé une défense de fer. Sans réussite, Henry et les siens rentraient aux vestiaires avec seulement 23 unités au compteur. Vandeghen et Hamaide avaient tenté de limiter la casse mais les visiteurs étaient maîtres de leur sujet. Tellement performants et en réussite lors des dernières sorties en championnat, les locaux étaient méconnaissables. Il faut dire que, sur le banc et à l’infirmerie, plus armes de tout premier plan manquait à l’appel et on voyait un groupe se chercher.

Le pire moment pour connaître un passage à vide puisque, dans les coupes, toute erreur est synonyme d’élimination. Il fallait une réaction collective, comme cela avait déjà été le cas dans cette compétition. Malheureusement, elle se faisait encore attendre. Ainsi, dans le 3e quart, l’écart montait encore et les bombes du duo Velden Cybers ne suffisaient pas. 37-48 avant les 10 dernières minutes, on ne voyait pas les locaux avance. Pourtant, tentant le tout pour le tout, Vandeghen et les siens allaient se réveiller. Deux bombes consécutives pour l’ailier qui sonnait clairement la charge alors que la défense se mettait enfin en place. Cointe en avait clairement plein les pieds, ne marquait plus que 10 points dans la dernière ligne droite. Mais les lancers de Cybers ne suffisaient pas à réussir le braquage.

58-58 à la 40e, il fallait passer par 5 minutes supplémentaires pour tenter de décrocher la qualification. Franken, Callut et Mélon recommençant en force, Comblain ne réussissait pas à profiter de la dynamique du dernier quart pour faire exploser des Cointois qui reprenaient donc leurs esprits au meilleur moment afin de se qualifier.

QT : 11-17, 12-16 (23-33), 14-15 (37-48), 21-10 (58-58), 8-12.

COMBLAIN : Bertrand 2, Henrotte 2, Hamaide 13, Cybers 18, Vandeghen 15, Venlden 12, Henry 4.

COINTE : Henrioulle 0, Brulmans 3, Robert 2, Evrard 6, Callut 17, Doppee 10, Marouils 5, Franken 12, Mélon 15.