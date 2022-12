Le réveil hannutois a cette fois sonné

Après une série de trois défaites, les Hannutois se devaient de réagir afin de stopper l’hémorragie. C’est chose faite. Une trêve de 15 jours et l’arrivée d’un nouveau coach semblent avoir remis l’équipe sur les bons rails. Pourtant, rien ne fut facile. Le début de la rencontre est assez laborieux. Si les coéquipiers de Stefano Henrot se montrent solidaires et solides derrière, en attaque, c’est plus compliqué. Malmundaria a la possession de balle et occupe la partie de terrain adverse mais cette domination est stérile. Ndiaye, le portier hannutois, n’a presque rien à se mettre sous la dent. Le constat est le même pour Hagemann, son opposant direct, jusqu’à la 44e minute de jeu. Sur un ballon anodin, Maxime Henrot s’arrache pour récupérer le cuire dans la surface adverse et sert son cousin Stefano. Le médian ne se fait pas prier et allume du pied gauche. L’étincelle est là et le ballon vient se loger en pleine lucarne (1-0). Malgré la légère domination malmédienne, les deux équipes regagnent les vestiaires à la mi-temps sur le plus petit écart, en faveur des locaux.