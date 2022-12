Huy n’en finit plus de gagner

Plus que probablement ce sera là le tournant de la rencontre car l’infériorité numérique des visiteurs va permettre à Fabrice Papalino de rayonner au centre du terrain durant toute la seconde période. Non content de distribuer le jeu et de récupérer un nombre impressionnant de ballons, le petit frère du coach va même inscrire son premier but de la saison d’un tir soudain dans le petit filet. Mais, Sprimont est loin de baisser les bras même quand Obaker, depuis peu sur la pelouse, parvient à inscrire le troisième but hutois.

Les Carriers parviennent même à relancer le suspense puisque, d’une frappe flottante, Cokgeren réduit la marque. Une minute plus tard, Hernandez aura même le but de l’égalisation au bout du pied mais Marly parvient à détourner son envoi en coup de coin. Alors que les Sprimontois se ruent une ultime fois vers l’avant, le contre hutois les crucifie. Obaker isole parfaitement Nzoigba qui donne au score son allure définitive. Les Hutois peuvent enfin exulter et savourer la belle série de rencontres sans défaite qui se poursuit.

Arbitre : Fabio Fernandes-Barros.

Cartes jaunes : David, Ngieme, Di Bernardo, Morana, Raia.

Carte rouge: Ngieme (41e, directe).

Buts : Ngieme (0-1,20e), Raia (1-1,40e), Papalino (2-1,56e), Obaker (3-1,78e), Cokgezen (3-2,89e), Nzoigba (4-2, 90e+3).

RFC HUY : Marly, Eecke, Morana, David, Kabombo (69e Obaker), Frantim, Papalino (79e Picchietti), De Castris (83e Nzoigba), Muaremi, Loyaerts, Raia (60e Mibenge).

SPRIMONT : Peharpre, Lambrechts (76e Sangare), Duchnik, Fall, Gashi, Di Bernardo (86e Ngengele), Bah (55e Camara),Hernandez, Cokgezen, Ngieme, Gerstmans.