Les hommes d’Alain Jeanfils ont assuré l’essentiel face à la deuxième équipe de Couthuin. "Le score aurait dû être beaucoup plus lourd, on a trop raté devant le goal, note le coach. Les trois points sont là, c’est le plus important car on reste accroché dans le bon wagon."

"Ce fut encore une rencontre compliquée, peste Geoffrey Verlaine. J’ai beaucoup trop d’absents..."

Buts: Stiernon (1-0, 30e), François (2-0, 55e), L’Hoest (3-0, 85e).

Strée B 1 – Lensois B 3

Après avoir enchaîné cinq revers de rang, Lensois B a renoué avec la victoire face aux Stratois qui n’alignaient que dix joueurs. "Malheureusement, plusieurs joueurs étaient malades, déplore Guy Ekwalla. En première période, on s’est créé pas mal d’occasions en jouant très bien. Je suis très content de mon groupe car, à onze, on gagne ce match à tous les coups. En deuxième mi-temps, on était à court physiquement. Ce fut une belle rencontre." Même constat dans le camp d’en face. "Oui, on a bien joué, estime Michael Tombal, qui a dû prendre le sifflet. J’ai pu faire tourner mon effectif après la pause. Malgré leur noyau étriqué, Strée B a été dangereux à quelques reprises, même si mon gardien a passé une rencontre sympathique. Cette victoire, elle va faire un bien fou."

Buts: Amen (0-1, 16e et 0-2, 20e), Cattelain (0-3, 57e), Planchon (1-3, 63e).

Geer B 18 – Marchin B 0

Quel carton signé par Geer B ! Olivier Mulowa s’est même offert le luxe de marquer sept buts. "J’avais demandé à mes gars de rester sérieux du début à la fin et de respecter l’adversaire, commente Arnaud Danon. Je tiens à mettre en avant les joueurs de Marchin. Ils n’ont rien lâché et ont même terminé à neuf. Le score aurait pu être bien plus lourd et leur gardien a sorti un match cinq étoiles."

Buts: Marcuccio (1-0, 2e), Mulowa (2-0, 10e, 3-0, 15e et 4-0, 20e), El Fassi (5-0, 26e), Marcuccio (6-0, 31e), Brassinne (7-0, 33e), Mulowa (8-0, 34e), Morren (9-0, 41e), Mulowa (10-0, 43e), Dubuisson (11-0, 46e), Mulowa (12-0, 62e), Avdieiev (13-0, 63e), Mulowa (14-0, 65e), Morren (15-0, 67e), Avdieiev (16-0, 78e), Warnotte (17-0, 83e), Dubuisson (18-0, 87e).

Fize B 1 – Limont 4

Après avoir fait tomber le leader, Limont poursuit son excellente forme. "On a presté une rencontre hyper sérieuse, raconte David Jeunehomme. Je m’attendais à souffrir face à cette belle équipe mais on a très bien fait circuler le ballon en première période. Malheureusement, on a oublié de marquer mais on s’est très bien rattrapé en seconde mi-temps. Notre succès est mérité." Même son de cloche dans le camp d’en face . "La victoire de Limont est totalement logique, reconnaît sportivement Raphaël Mathieu. On n’a rien à revendiquer, notre noyau est trop court…"

Buts: Mihesso pour Fize B et Demoulling (3), Dengis pour Limont.

Amay B 0 – Vaux-Borset 6

Les Valborsetins ont assumé leur statut face à la lanterne rouge. "Je suis très déçu, commente Claude Bolly. Au niveau de l’envie et du jeu, c’était zéro. On a terminé la rencontre à dix…"

Buts: n.c.

Wasseiges B 1 – Jehay B 4

Contrairement au match aller, les Jehaytois n’ont jamais été inquiétés par Wasseiges B. "C’était Saint-Nicolas avant l’heure, ironise Jonathan Huens . Ça m’ennuie très fort car il y avait la place. Je me demande ce qu’on fait pour mériter ça, car rien ne veut tourner en ce moment. On s’est réveillé beaucoup trop tard…" Du côté de Jehay, on continue de grappiller des points. "Je suis satisfait de la manière, se réjouit Sébastien Pacolet. On a vraiment très bien joué en étant solidaire."

Buts: Praillet (0-1, 7e), R. Nardese (0-2, 12e), D’Arenzo (0-3, 47e), Heysecom (1-3, 56e), J. Nardese (1-4, 83e).