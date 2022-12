Ferrières tient son deuxième gardien avec Jack Tedika Timbu

Surprise ce dimanche, Biersard n’était pas dans les cages ferrusiennes pour la réception de Burdinne. On savait le gardien blessé ou du moins diminué depuis de longues semaines. Ce qu’on ne savait pas en revanche c’est que Philippe Caserini lui avait trouvé une doublure. "Oui nous pouvons compter sur l’affiliation de l’ancien gardien de la JS Liégeoise", abondait le mentor condrusien. Une signature qui permet donc à Joseph Biersard de prendre le temps de se soigner. "C’est idéal, Jo (NDLR: Biersard) va pouvoir se faire opérer et réaliser une convalescence sans pression." Tout bénéfice pour un Ferrières toujours solidement accroché au wagon de tête et qui aura besoin de forces vives en seconde partie de saison.