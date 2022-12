En jouant comme ça, le pire est à craindre pour Fize

La seconde période reprend avec un partage en termes de possession de balle. Pourtant menés au marquoir, les visiteurs ne parviennent pas à se montrer dangereux. C’est même Eupen qui fait le break à la 77e minute quand Benoît Colle fait 2-0 d’une frappe des 16 mètres placée hors de portée du gardien visiteur. Une addition qui augmente à 3-0 neuf minutes plus tard (86e), à la suite du but de Jason Fumagalli alors fraîchement rentré au jeu. Monsieur El Baraka siffle la fin du duel sur ce score de 3-0, récompensant l’engagement local.

"La manière y était, mes gars étaient engagés et ils ont tout donné. On n’avait qu’une victoire à domicile et celle-ci fait du bien au moral. Fize est une équipe qui joue bien au foot mais notre organisation a été impeccable, nous avons bien géré les espaces. Il reste un match avant les fêtes de fin d’année et j’espère terminer 2022 de la meilleure des manières", commente Patrick Kriescher le coach eupenois.

Arbitre: M. El Baraka.

Cartes jaunes: Schins, Dreessen, Ki Vieira, Demaerschal.

Buts: Krafft (1-0, 21e), Colle (2-0, 77e), Fumagalli (3-0, 86e).

FC EUPEN: Pelzer, Vanaschen, Colle, Meyer (77e Fumagalli), Krafft, Laschet, Schins, Pohlen (70e Nsumbu), Mennicken, Benlahbib (86e Dreessen), Neumann (11e Vroomen).

FIZE: Firquet, Nzembo, Massar, Reuter, Damsin, Wagemans (72e Denruyter), Vandervorst, Ki Vieira (66e Paulo Da Silva), Demaerschalk, Licour, Gillard (82e Wynants).