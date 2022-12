Comblain a trois victoires d’avance en tête

Mais, avant tout, il y a eu ce déplacement dans la salle d’une équipe de Quaregnon en lutte pour le maintien. Un adversaire qui semblait relever la tête et que les Rouges ont pris avec le plus grand sérieux. Ainsi, avec 6 points directs de Matisse puis 7 de L’hoest, les "cadres" ne laissaient pas le moindre doute s’installer d’autant que, derrière, la défense allait encore faire le travail. 21-26 dans le premier quart, la dynamique se mettait en place. N’encaissant plus que 14 unités avant la pause, les Comblinois s’appuyaient sur 3 bombes presque consécutives de Goémé puis un bon passage offensif de Malempré pour faire le break au moment de rejoindre les vestiaires.

35-53, le score était clair et l’emprise sur la rencontre totale. "Nous avons multiplié les rotations pour à la fois reposer certains mais, surtout, donner encore plus de crédit et de confiance à d’autres", soulignaient un coach voyant les 20 points d’avance franchis dans le 3e quart avant que les locaux ne diminuent l’addition finale. "On a ainsi pu revoir de nombreuses choses et avoir la confirmation de la montée en puissance d’Hounhanou depuis son retour de blessure. Il a contenu les pivots adverses et a mis quelques paniers, preuve que nous pouvions sans souci compter sur lui pour les rencontres à venir. "

Un 10 sur 10 impressionnant de maîtrise et de justesse pour un groupe bien plus serein et calme que l’an dernier en pareille situation. Reste que la grande différence, c’est qu’alors que Neufchâteau faisait des résultats identiques l’an dernier pour, finalement, dominer les Comblinois, cette saison, personne n’y arrive.

Ainsi, n’ayant concédé que 2 revers cette saison, Flenu est également allé se faire surprendre dans la salle de Sprimont où tous les rivaux des Rouges se cassent les dents. Désormais, Comblain a donc déjà trois succès d’avance sur son premier rival… Un plan qui se déroule donc sans accroc.

QT : 21-26, 14-27 (35-53), 20-21 (55-74), 16-17.

COMBLAIN : Malempré 8, Roland 10, Goeme 19, Princen 2, Rondoz 3, De Liamchine 2, Darmont 6, Matisse 15, Hounhanou 8, L’hoest 18.