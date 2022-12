Ce Couthuin doit être au tour final

Et si les fantômes du passé ont ressurgi à plusieurs reprises avec quelques gros ratés à signaler, les Couthinois ont outrageusement dominé l’ensemble de la rencontre. Et s’il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir le marquoir être défloré, Izzi, Jans et Gevers ont respectivement eu l’occasion de permettre à leur équipe de mener bien plus tôt. Mais comme le dit l’adage, tout vient à point à qui sait attendre. Maxime Leduc chipe le cuir à Nathan Meiresonne à 25 mètres des cages de Thewis et centre quasiment instantanément pour Florian Colon qui place une volée hors de portée du portier vylois.

Couthuin est lancé vers la victoire et se permet même le luxe de mettre une touche brésilienne sur sa prairie. Et le Brésilien de la journée s’appelle Gaëtan Jans. Comme il y a de ça trois semaines contre Hognoul, le milieu défensif réussi une incroyable bicyclette dans le plafond des cages vyloises, sans aucun doute le but de la saison en troisième provinciale. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce but ne va aucunement tuer les espoirs des visiteurs. Meiresonne se rachète parfaitement de sa boulette sur le premier goal et frappe des 25 mètres. Rigot ne peut que dévier sur son poteau et Perez, monté à l’assaut, parvient à redonner de l’espoir aux siens. Espoir de courte durée puisqu’à un peu moins de dix minutes du terme, Colon va s’offrir son doublé. La rencontre est terminée ? Et bien non ! Forêt, probablement le meilleur homme sur la pelouse jusque-là, va tromper son propre gardien soixante secondes après le but du break. Mais malgré ces péripéties, Couthuin était au-dessus du lot, n’a probablement pratiquement jamais été inquiété et remporte trois précieux points dans la course au tour final.

Arbitre : Mustafa Karabal.

Cartes jaunes : Dupont, Bertels, Pessotto, Delgombe, Gevers.

Buts : Colon (1-0, 54e), Jans (2-0, 63e), Perez (2-1, 74e). Colon (3-1, 83e), Forêt csc (3-2, 84e).

COUTHUIN : Rigot, Forêt, Colon, Grooters, Gevers (88e Delannoy), Jans, Von Buxhoeveden, Pire, Leduc (73e Delgombe), Izzi, Ciatto.

VYLE-THAROUL: Thewis, Bertels, Meiresonne, Bonanno, Dupont (52e Marloye), Luca, Perez, Boccar (46e Keita), Pessotto, Debens, Martin.