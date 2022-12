Bertrand Marler n’est plus le coach de Faimes

Fin de parcours pour Bertrand Marler à Faimes. La défaite de ce dimanche face à Elsaute a été celle de trop. "On s’était mis un ultimatum avec un 5 ou 6/9 avant la trêve, avoue Nico Rombouts. On a pris la décision d’un commun accord avec les larmes dans les yeux. Bertrand a fait du bon boulot mais il fallait provoquer un électrochoc. On est tous fautifs mais Faimes doit rester en P1… On va tout faire pour…"