Une belle occasion pour Geer de passer la trêve sur le podium

Histoire de faire un beau petit tour du noyau et de faire la sélection la plus cohérente possible pour aller défier Hombourg, que les Hesbignons avaient battu 1-0 en début de saison. "Nous avions fait une bonne première mi-temps avant de nous retrouver à dix. Mais on faisait face à une équipe en pleine bourre, qui sortait de belles performances en Coupe de Belgique. Ici, la donne est différente puisqu’ils ont changé d’entraîneur, analyse le coach geerois, qui espère rester sur le podium le plus longtemps possible. Il faut prendre un maximum de points car on a envie de continuer à accrocher Wanze/Bas-Oha et Elsaute."

Arbitre: Maxime Poulain, assisté de Henri Paulus et Émile Mutarugera.

GEER: Aerts, Georges, Bouhriss, Vigil Bajo, Grosdent, Docquier, Delvaux, Fadda, Philippe, Cokgezen, Bekaert, Vandebosch, Coulon, Vervoort, Matte. Henquet (genou) est blessé.