Rien à perdre pour les Templières

Quatre victoires en neuf matchs, les Hesbignonnes ont fait le travail pour ne plus être impliquées dans la lutte pour le maintien. Une seule équipe fera la grande bascule et les Templières ont donc 4 succès d’avance sur les dernières, de qui pouvoir profiter des prochains duels pour continuer à progresser. Et l’objectif de ce samedi sera clairement de savourer cette parenthèse de coupe. Car, pouvoir se confronter avec une équipe chevronnée qui est implantée dans le ventre mou du championnat P1, cela n’arrive pas tous les jours. Malheureusement, les Haneffoises ne seront pas au complet puisque deux éléments sont repris dans le noyau de l’équipe P1 et ne peuvent pas disputer cette compétition avec l’équipe de Michaël Proesmans. Pas la moindre pression donc à se mettre car, logiquement, les Liégeoises devaient imposer leur physique et leur vision du jeu. Maintenant, à domicile et avec les 5 points d’avance, l’objectif sera de tenir le plus longtemps possible et de prendre de l’expérience.

De quoi aussi faire des réglages avant le derby, bien plus intéressant, contre Verlaine pour terminer le programme de cette première partie d’année.