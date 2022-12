Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Fize a bien chuté et peine à être régulier. "Mais, là, cette fois, pour ce match retour, on ne pourra pas dire qu’on ne connaissait pas l’adversaire, insiste Greg Migon, le T2. Là, on se doit d’être régulier et de repartir vers l’avant. On doit en effet s’inspirer de cette rencontre aller où on avait souffert en effet mais on avait su faire preuve de caractère. Et c’est maintenant que notre saison va basculer… "

Les deux rencontres qui arrivent sont en effet cruciales. "Oui, on doit faire un 6/6 ici puis contre Hannut, assure le défenseur central de Fize, qui sera suspendu ce dimanche. Si ce n’est pas le cas, on ne va pas dire que la saison est morte mais on risque alors de jouer pour pas grand-chose. Les gars en sont conscients. C’est maintenant, juste avant la trêve, que ça se décide. Il faut donc répondre présent cette fois sans plus se chercher d’excuse…"

Arbitre: Grégory Mager.

FIZE: Eyckmans et Mignon sont suspendus. Erivelton, Massart et Denruyter reviennent dans le noyau. Mihesso jouera avec la P4. KI Vieira est qualifié.