Noah Miévis, le Taureaux qui fait son trou

Arrivé cette saison en provenance de Waremme, Noah Méivis a (enfin) reçu ses premières minutes de temps de jeu avec la D2 de Verlaine. C’était face à Acren, le 20 novembre dernier. Une semaine plus tard, face à Waremme, le médian de 20 ans est encore monté au jeu. "Les débuts ont été compliqués car je me suis blessé à la plante du pied, explique Noah Miévis. Depuis quelques semaines, je me sens beaucoup mieux et bien intégré dans le club. Par rapport à mon dernier club, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je suis bien mieux encadré à Verlaine où on me fait davantage confiance."