Crotteux: « Malmedy arrive au meilleur moment »

Comment le Hannut de Marco Crotteux va-t-il se comporter face à Malmedy ? Une semaine après la démission de Manu Christiaens, les Verts, qui restent sur un bilan d’un point sur douze, doivent renouer avec la victoire. D’abord, pour éviter de lâcher prise avec les meilleures équipes de la série. "Et puis, on ne veut pas tomber dans une mauvaise spirale, explique Marco Crotteux, le nouveau T1. La démission du coach n’a pas bousculé le groupe. On a bien discuté la semaine dernière et le départ de Manu est digéré."