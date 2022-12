Wanze renoue avec la victoire et se rassure

Une défaite qui propulse donc Saint-Georges à la deuxième place. Dans la même série, Wanze a pris le meilleur sur Ermitage grâce aux trois belles victoires du jeune Piedbœuf, Schille et Ceulemans. Un succès très important puisque les Wanzois s’éloignent de la zone rouge. "L’objectif est de se sauver le plus rapidement possible", explique Ronny Ceulemans.

Mauvaise nouvelle en revanche pour Tihange puisque Aubel l’a emporté face à l’Astrid. Les Tihangeois restent donc avant-derniers de la série, derrière Viamont.

David Delforge, de retour

Dans l’autre série, en P1A, le derby entre Saint-Georges C et Chiroux a tourné à l’avantage des locaux. Les Hannutois accueillaient, pour la première fois cette saison, David Delforge. "Je me sens mieux physiquement, même si ce n’est pas encore le top, expliquait le B4 auteur d’une seule victoire après la rencontre. Le résultat est logique, on a essayé de tout donner mais ce n’est pas ici que l’on doit aller chercher des points. La suite ? Je vais voir comment ça évolue…" Un succès qui permet aux Saint-Georgiens de rester invaincus.

"On a de suite bien joué, estime Fabian Bolly, descendu avec l’équipe C du club. À titre personnel, j’ai repris un peu de confiance." Enfin, Patapongistes a raté le coche en déplacement à Astoria. Les pongistes d’Antheit ont concédé leur septième revers de la saison et occupent désormais l’avant-dernière place de la série. Les deux prochaines rencontres face à Chênée et Prayon s’annoncent déterminantes pour la suite du championnat.