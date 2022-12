Volley - Fred Servotte avant la demi-finale de la Coupe : "Oui, on est dans la peau de l'outsider"

Opposés à des Flandriens, défaits au Pôle ballons il y a un mois, Waremme aura tout à gagner au vu de la composition inédite que Fred Servotte va, une fois de plus, devoir aligner. "On sait que Menen sera très fort et dans le rythme avec les matchs qu’ils disputent actuellement. Nous, de notre côté, on a trouvé des solutions malgré l’hécatombe de blessés. Chacun se met au service du groupe et il faut s’appuyer sur cette mentalité solide pour faire trembler Menen, abonde le coach waremmien. Oui, on est dans la peau de l’outsider. Mais outsider ne veut pas dire victime consentante. Les témoins sont au vert histoire de prouver tout ce sont nous sommes capables. "

Dans cette optique, les Waremmiens ont le léger désavantage de disputer cette première manche à domicile. Car, faut-il le rappeler, le fonctionnement de cette Coupe est particulier: les sets et les points ne comptent pas, seule la victoire finale importe. Et si chacun des deux équipes remporte une rencontre, un "Golden Set" devra être disputé dans la foulée du deuxième match, soit dans le chaudron de Menen. "Et c’est ce qui rend cette compétition si particulière, abonde Tim Verstraete, le libero waremmien, qui sait de quoi il parle puisqu’il a disputé la finale (perdue) la saison dernière avec son ex-club d’Alost. C’est très spécial car, si on l’emporte, on ira jouer au Sportpaleis d’Anvers. Je me souviens qu’il avait beaucoup de supporters. L’atmosphère était très chouette."

Et dans cette optique, le numéro 16 hesbignon aura un rôle très particulier au sein d’un noyau qui n’a jamais atteint ce stade de la compétition. "Après, tout le monde sait qu’on peut le faire. Waremme en finale, oui, c’est possible. On a déjà battu Menen cette saison. Et peut-être que dans les moments plus difficiles, les joueurs expérimentés peuvent calmer les plus jeunes. Mais il faut prendre ce match comme les autres."

Histoire d’évacuer cette petite pression inhérente à l’événement qui pourrait envahir les Waremmiens au moment du coup d’envoi.