Tom Closset aux championnats du monde U19 de tennis de table

L’équipe composée d’Adrien Rassenfosse, Tim Gilta, Alessi Massart et de Tom Closset évolueront sans Louis Laffineur. "Il s’est malheureusement blessé, déplore le Marneffois . Cela veut dire que je vais devoir prendre mes responsabilités et me montrer davantage à la table. J’aurai plus de pression que d’habitude, mais je suis prêt." Directement qualifiés en huitièmes de finale, nos compatriotes, troisièmes des derniers championnats d’Europe U19, viseront une place dans le Top 8 . "Ce serait extraordinaire. Une médaille ? On y pense secrètement. L’équipe se connaît très bien, on a une belle occasion de montrer de quoi la Belgique est capable au niveau mondial", poursuit Tom Closset.