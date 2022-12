Tennis de table - Provinciales 2 : Marchin fait le plein de confiance avant le match du titre

En P2B, Marchin A a écrasé Minerois, troisième de la série. Une nouvelle preuve de la domination des Marchinois, qui recevront, dans deux semaines, le deuxième du championnat, Ans. "Nous sommes bye ce samedi, précise Alexandre Bastin. On va préparer au mieux la rencontre. Si le championnat est déjà terminé ? Non, mais si on l’emporte contre Ans, on ferait un pas supplémentaire vers le titre. " Dans la même série, Orp et Crisnée étaient au repos en raison des forfaits généraux de Visé B et Ermitage C.

En P2C, Renaissance a courbé l’échine dans la salle de Dolembreux et réalise une mauvaise opération au classement. Au même titre que Viamont B qui n’a rien pu faire contre le leader, Ans D. Renaissance et Viamont ferment la marche dans cette série. À noter que Saint-Georges D s’est incliné contre Aywaille. "Nos adversaires étaient simplement plus forts avec, notamment, un B6 ", commente Dominique Morhet.

Enfin, en série D, Wanze C, Chiroux B et Templiers A ne sont pas parvenus à l’emporter dans une série où la bataille pour le maintien sera compliquée jusqu’au bout. Seul Francorchamps se classe derrière nos trois équipes régionales…