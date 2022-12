Saint-Georges A rate le coche face au leader

Invaincus depuis six rencontres, les Saint-Georgiens recevaient Manage, le leader de Nationale 3, avec le moral gonflé à bloc. Pour la troisième fois seulement depuis l’entame du championnat, les Hesbignons avaient décidé d’aligner leur meilleure équipe sur le papier. En face, les quatre jeunes B2 carolos ne comptaient rien lâcher. " Et cela s’est rapidement confirmé , pointe Clément Bilas. À la pause (4-4), on avait déjà joué cinq belles. On savait que ce serait une rencontre à couteaux tirés. "