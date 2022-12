Nicolas Pire (Huy) : "Je ne suis pas qu'un coach des gardiens"

Un subtil mélange entre une bonne dose de travail et pas mal d’amusement, telle est la recette gagnante de cette folle série de onze matchs sans défaite. "La force du groupe, c’est qu’il y a des gens avec pas mal d’expérience. Et une fois que la compétition a commencé, on a tourné le bouton. Car, après la Coupe de Belgique, j’avais dit à notre coach que ce serait dur de se maintenir en jouant comme ça. À ce moment-là, je n’aurais jamais cru qu’on serait dans le Top 5 après quatorze matchs, poursuit Nicolas Pire. Et puis, notre ambiance nous permet aussi de gagner des matchs. "

Ce samedi soir, Huy a donc l’occasion d’amener sa série à douze rencontres de rang sans défaite, de terminer le premier tour avec un seul revers et le statut honorifique de meilleure défense de la série. Un triple objectif dans le viseur des Mosans. "Il est important de se fixer des petits challenges comme ça. Oui, c’est bien ce qu’on fait, mais il faut aussi garder les pieds sur terre. On n’est encore nulle part, nous ne sommes pas sauvés. Et puis, la trêve va arriver et on sait très bien que tout peut encore changer, insiste notre gardien de la décennie, qui avoue ne pas connaître grand-chose de Sprimont. De ce que j’entends, il y a des qualités techniques. Mais je ne me focalise pas sur l’adversaire. " Un rôle qu’Axel Marchand, l’un des autres adjoints de Manu Papalino remplit à merveille. Un staff complet, on vous l’avait bien dit.

Arbitre: Fabio Fernandes Barros, assisté de Salih Odemis et Mostapha Chakouath.

RFC HUY: Marly, Pire Kabombo, Mibenge, Eeke, Picchietti, Muaremi, David, L.Loyaerts, Frantim De Castris, Obaker, Raia, Nzoigba, Papalino (?), Morana. Czagiel est suspendu. Papalino (tibia) est incertain.