Maglio: « Seraing, c’est spécial mais peu importe »

Spécial pour Manu Valoir, marqué au fer rouge par Seraing. Spécial aussi pour Luca Maglio. Le back gauche de 21 ans a passé lui aussi une bonne partie de sa formation à Seraing, en U16, U17 et U21. "En tout, j’y suis resté trois saisons avec un passage de quatre campagnes à Waremme entre les deux, narre le défenseur qui a pas mal joué avec Stockay en début de raison avant de voir son temps de jouer chuter. J’ai beaucoup appris là-bas, mais si j’ai l’occasion de jouer, et que le coach me fait confiance, je ne compte pas faire de sentiment. Le but, c’est de gagner même si c’est dur de voir son ex-club perdre des plumes pour des raisons administratives. C’est sur le terrain qu’on gagne un match et pas en dehors. On n’est pas des professionnels et le seul but du foot à notre niveau, c’est de prendre du plaisir, rien de plus, rien de moins."

Et quid de la suite pour Stockay ? "On est dans une bonne spirale, continue Luca Maglio. Et on veut continuer. Je ne sais pas où on peut s’arrêter. On a un gros potentiel avec notre équipe de jeunes. On va tenter d’aller le plus haut possible. Ce serait chouette. Et, moi, dans ce projet-là, je vais tenter d’être là quand on aura besoin de moi… "

Arbitre: Julien Gabriel.

STOCKAY: Ozer est malade incertain, comme Pannier (dos et entorse). Le reste du noyau est disponible.