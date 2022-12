Le retour de Herben à Oreye

Car, à la tête des Templières, on retrouvera une des figures emblématiques du basket Orétois. "Ce sera évidemment particulier de revenir dans cette salle dont je connais tous les recoins", nous avouait la coach templière. "Concrètement, il ne reste plus que S Withofs sur le terrain par rapport à l’équipe que je dirigeais mais les souvenirs sont nombreux. On se connaît évidemment très bien avec Florence et plusieurs de ses joueuses. Cette rencontre sera particulière et tout le monde voudra la gagner."

Maintenant, chaque équipe devra composer avec des absences "légales" ou infirmières. "Les Dessy ont été alignées avec la P1 en coupe et ne peuvent donc pas venir nous aider alors que Lecoq est blessée et ma sœur toujours suspendue. On aura donc des rotations plus limitées que de coutume mais, ma plus grande crainte, c’est que Bisschop fêtera son anniversaire la veille et j’espère que les filles seront en état de sortir un gros match dimanche. Car, il est clair que la simple motivation ne suffira pas. Pour passer, il faudra sortir un bon match. Je suis certaine que je dispose des joueuses pour remporter cette rencontre. Mais il faut que tout le monde joue à son niveau et que nous contrôlions les forces adverses."

Avec 5 points de retard, Sabine Herben sait aussi que ce déplacement contre une équipe évoluant une division plus bas sera compliqué. "Waremme a une équipe avec des joueuses qui ont toutes joué en P1 voire plus haut. On va donc devoir jouer très juste d’autant que nous ne pourrons pas aligner les filles qui font le double championnat avec la R2. Nous ne serons donc que 7 car, si on a deux joueuses de P1 avec nous, Evrard est blessée et ne pourra pas nous apporter son tonus."

Des soucis dans les deux groupes mais, clairement, une motivation très présente. Maintenant, un élément pourrait faire la différence: le rythme. "Nous avons vécu quelques semaines compliquées avec des événements négatifs dans la vie privée de plusieurs joueuses faisant que l’ambiance et l’intensité des entraînement n’ont pas été exceptionnelles. Mercredi, on a facilement remporté un match d’alignement contre Verlaine que j’aurais aimé plus compliquée pour nous mettre plus en rythme… mais j’espère que la détermination du groupe permettra de passer au-dessus de cela aussi ", glissait Florence François.

L’équipe qui remportera ce derby très attendu sera opposée au gagnant de Vaillante Jupille (P2) – Aubel (P1). Des quarts de finale qui se joueront normalement les 7 et 8 janvier.