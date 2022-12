Henri Verjans: « Je vais devoir aller mettre des bougies »

Waremme manque de chance depuis le début de saison et ce n’est pas Henri Verjans qui dira le contraire. "Encore jeudi, on a été contraint de s’entraîner sur la piste de l’IPES car notre synthétique était en travaux… Cette semaine, plusieurs joueurs se sont blessés. C’est la scoumoune cette saison mais je ne me plains pas. Je compte aller mettre quelques bougies, ironise le coach hesbignon qui sera en place, au minimum, jusqu’au mercato hivernal. On verra ensuite comment la situation se décantera."