Gagliardi: « Montrer autre chose »

Si l’ambition de Templiers est de vivre un championnat tranquille dans la première partie du tableau, Braives espère de son côté se mêler jusqu’au bout à la course au titre. Son retard actuel de quatre points sur Flémalle l’y autorise. "Nous nous sommes bien repris avec ce 7/9 consécutif au 1/9 enregistré contre Verlaine B, Ferrières et La Clavinoise", explique Loris Baggio qui, à 23 ans, n’est pas le plus expérimenté des Braivois. "Mais j’y livre déjà ma quatrième saison", poursuit le Hutois qui évolue sur le flanc gauche défensif. Il a donc côtoyé Jean-Philippe Morsat qui sera ce dimanche à la pointe de l’équipe adverse. "C’est un redoutable finisseur et Templiers est un adversaire à aborder avec le plus grand sérieux. On le constate d’ailleurs depuis le début de la saison, les surprises ne surviennent pas lors des rencontres au sommet. Là, on veut vraiment terminer 2022 dans le bon wagon et cela passe par des succès face à Templiers puis Burdinne."