Faimes devra créer un exploit pour prendre quelque chose face à Elsaute

Après une fin de première tranche légèrement plus difficile, Elsaute, de son côté, peut entrevoir un septième succès consécutif, mais avec prudence. "Honnêtement, je ne fais pas vraiment attention à cet enchaînement. Le déplacement à Faimes sera périlleux. Il s’agit d’une équipe solide, qui concède très peu de buts. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers malgré nos dernières prestations intéressantes. Aller à Faimes tranquillement et espérer un résultat, cela ne suffira certainement pas", lance Boris Dome, le T1 d’Elsaute.

Arbitre: Francois Mouton.

FAIMES: pas mal d’incertitudes dans le noyau de Faimes. Simon et Genette sont incertains. Venner et Marino sont suspendus. Mostade et B. Renson sont blessés. Diomande est absent.