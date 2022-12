Et si Couthuin lançait définitivement sa saison ?

Si Vyle-Tharoul s’apparente comme le seul réel concurrent crédible pour retarder le titre de Thisnes, Couthuin s’est bien relancé après un début de championnat compliqué. Et si les hommes de Stéphane De Munck gaspillent encore énormément face aux cages adverses, leur invincibilité du mois de novembre indique que le groupe est relancé. "Tout dépendra de nous et de notre capacité à ne pas rater les occasions, souligne le mentor hesbignon. Je déplore plusieurs absences pour raisons diverses, ce qui n’est pas idéal mais pas illogique non plus au vu de la période de l’année. Au match aller, nous avions énormément dominé, mais, à l’image de notre saison, nous n’avons pas pu concrétiser, pour finalement égaliser dans les dernières minutes. "

En face, Michael Raveau, le fidèle adjoint de Pierre Genard, s’attend lui aussi à une rencontre complexe. Il ne le cache pas, Vyle-Tharoul se méfie de son adversaire de la semaine. "Couthuin joue très bien au football. Leur milieu est très solide, ça ne m’étonne pas de voir ce qu’ils ont fait durant les dernières semaines. La clé de la rencontre sera, sans aucun doute, dans la tête des joueurs. Avec les conditions météorologiques et autres, il faudra savoir se faire mal. "

Avec, pour espoir pour les Vylois, de raccrocher temporairement à Thisnes et conserver une chance de soulever le bouquet en fin de saison.

Arbitre : Mustafa Karabal.

COUTHUIN : Si Laloux, Leroux, Lahaye, Stiers, Dessart et Bouazza sont indisponibles, Stéphane De Munck peut compter sur le reste de son groupe.

VYLE-THAROUL : Hormis Masson, Pierre Genard dispose d’un groupe au grand complet.